L’Isola dei Famosi | ex naufrago esce allo scoperto con il fidanzato | “Hai paura dell’amore solo se…”

Leggi su isaechia

(Di martedì 27 giugno 2023) Batte di felicità il cuore di un exdedei. Luca Vismara, ex allievo di Amici di Maria De Filippi e successivamente terzo classificato della quattordicesima edizione del game show alle spalle di Marco Maddaloni e Marina La Rosa, ha trovato l’amore. Pochi giorni fa il cantante è uscitocon il suo, Peter Seggio. Come riportato dagli amici di Biccy.it, lo scorso weekend Luca ha ufficializzato la sua relazione con il modello, attraverso un dolce post su Instagram. L’ex concorrente de14 ha pubblicato una foto in cui i due si scambiano un bacio, a corredo la didascalia: Haise non hai mai saputo cosa significhi amare veramente. Puoi ...