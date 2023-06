L’Inter ragiona | per Frattesi un’altra contropartita oltre Mulattieri? ? TS

(Di martedì 27 giugno 2023)deve cedere Marcelo Brozovic (vedi articolo), poi potrà procedere con l’acquisto del cartellino di Davide: possibile l’inserimento diquella di Samuele? Le risposte di Tuttosport. CONTROPARTITE ?ha fretta e sa che, senza la cessione di Marcelo Brozovic, non è possibile procedere con l’acquisizione del cartellino di Davide. Se il croato dicesse sì all’Al-Nassr per 23 milioni di euro (vedi articolo), allora il club nerazzurro potrebbe registrare una plusvalenza quasi totale tra la vendita del cartellino e il risparmio sull’ingaggio. Si attende l’ok del croato. Dal canto suo, però,anche su come poter abbassare ulteriormente le ...

'Uefa orientata a escludere la Juve dalla Conference: senza ... Perin pensa all'addio senza Europa: la Juvesu un obiettivo ..., Fiorentina, Empoli, Bologna e Lazio. Piace sempre parecchio ...Uno dei temi ricorrenti quando sisulle capacità offensive di una squadra è andare a commisurare lo sforzo fatto in termini di conclusioni Uno dei temi ricorrenti quando sisulle capacità offensive di una squadra è andare a commisurare lo sforzo fatto in termini di conclusioni e la resa effettiva dei gol realizzati. ...vorrebbe cash,'Unionsulla formula del prestito con obbligo sui 15 milioni, si tratta ma'impressione è che'affare stia per andare in porto. Per sostituire'ex Atalanta Inzaghi ...