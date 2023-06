(Di martedì 27 giugno 2023) MILANO - È il giorno di. L'attaccante è atteso questa mattina di buonora a Milano. Se i tempi saranno rispettati, sosterrà le visite mediche appena sbarcato e, nel pomeriggio, passerà all'...

In serata, metterà l a firma sul contratto che lo legherà all'per i prossimi 5 anni . Guadagnerà circa 6 milioni a stagione, ma grazie al decreto crescita peserà meno di Dzeko, di cui va a ...Per Audero si sono messe Empoli, Lazio, Fiorentina,. La Sampdoria lo valuta 10 milioni ma ... Un pizzico di sampdorianità sarebbe, magari cominciando a far rientrare alla base Ciccio ...... dopo esser stato vicino al Milan, avrebbe deciso di vestire la maglia dell'. Intanto, l'... Tuttavia, mi avete dato ilnella vostra famiglia e mi avete fatto sentire parte di essa. ...

L'Inter dà il benvenuto a Thuram e punta Azpilicueta Corriere dello Sport

L'attaccante francese è atterrato a Linate e ora proseguirà con il classico iter dei test per l'idoneità sportiva ...Visite mediche e firma sul contratto per l'attaccante convinto da una telefonata di Inzaghi, poi arriverà il difensore che si libera dal Chelsea ...