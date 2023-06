L' importanza del passcode

Leggi su agi

(Di martedì 27 giugno 2023) AGI - I nostri telefoni sono un portale per tutto ciò che è importante per noi: le nostre comunicazioni più sensibili, i nostri risparmi di una vita, le nostre foto. Si potrebbe pensare che tutto questo sia protetto da qualcosa di più complesso di un codice di accesso a quattro o sei cifre. Eppure, sono sotto tiro dei ladri gli iPhone insieme ai loro codici di accesso. C'è di tutto nel telefonino: contanti dalle app bancarie, accesso alle carte di credito tramite Apple AAPL -1,80% Pay e altro ancora. Lo stesso codice permette ai ladri di bloccare i loro account Apple. Anni di foto, appunti e messaggi dei propri cari? Spariti. È uno spunto di riflessione: dobbiamo davvero affidare tutti i nostri dati a una grande azienda tecnologica? "Siamo solidali con gli utenti che hanno avuto questa esperienza e prendiamo molto sul serio tutti gli attacchi ai nostri utenti, per quanto rari", ha ...