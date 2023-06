Lieve aumento per la benzina | al self a 1 | 853 euro al litro

(Di martedì 27 giugno 2023) ROMA – Si avvertono ancora sulla rete carburanti gli strascichi dei rialzi della scorsa settimana in Mediterraneo. Stando alle rilevazioni di Staffetta Quotidiana, infatti, i prezzi praticati die diesel nel weekend hanno registrato un leggero. Discorso diverso per Gpl, metano e Gnl che hanno segnato un ribasso. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti:service a 1,853(+1 millesimo, compagnie 1,859, pompe bianche 1,839), gasolioservice a 1,693(+2, compagnie 1,700, pompe bianche ...

Le temperature, in questo contesto, subiranno una diminuzione nei valori massimi, a fronte della stazionarietà o persino deldi quelli minimi. Possibile qualche nota di maltempo per ...Ad aprile, registrato il terzoconsecutivo dei prezzi delle case, ma il dato annuale resta ...2%, contro attese per uncalo, raggiungendo i massimi dal febbraio 2022. Gli investitori sono ...Sul mercato valutario,per l' Euro / Dollaro USA , che mostra un rialzo dello 0,47%. Prevale la cautela sull' oro , che continua la seduta con un leggero calo dello 0,43%. Il Petrolio (...

Euro in lieve aumento a 1,0921 dollari Agenzia ANSA

ROMA - Si avvertono ancora sulla rete carburanti gli strascichi dei rialzi della scorsa settimana in Mediterraneo. Stando alle rilevazioni di Staffetta ...Quasi metà delle persone che entrano nelle carceri italiane è classificato come “tossicodipendente”, secondo i criteri del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. Il 30% dei detenuti in carce ...