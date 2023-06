(Di martedì 27 giugno 2023) Immagina di prenotare una vacanza 'all inclusive', ma di avere delle limitazioni in merito ad orari per bere, quantità di alcol da consumare al giorno e simili. Essere liberi è una prerogativa, ...

Al taglio la scoperta: 'È di polistirolo' L' albergo dei sogni Sei in vacanza in, sposti una tenda e scopri che una delle finestre della tua stanza, per qualche assurdo motivo, affaccia ...Tra quelle in prossimità del nostro Paese, continuano a imporsie la Spagna ; un discreto ... Leggi Anche Caro - vacanze, è boom per i prezzi di biglietti aerei eRichieste di viaggi ...... passata a fumare al caffé Kasit, il ritrovo degli scrittori, Cohen arriva in. Atene lo ... A Idra non ci sono. I due gentiluomini invitano Cohen a pranzo, sardine grigliate e Retsinas. ...

L'hotel in Grecia e la finestra segreta in camera: dietro la tenda c'è un bar esclusivo leggo.it

Immagina di prenotare una vacanza "all inclusive", ma di avere delle limitazioni in merito ad orari per bere, quantità di alcol da consumare al giorno e simili. Essere ...Secondo la Bbc la Guardia costiera greca poteva evitare la strage di Pylos, in cui sono morti 82 migranti ma che conta ancora 500 dispersi.