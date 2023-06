Lewis Capaldi ferma il tour | Devo abituarmi agli effetti della malattia

Fotogallery -sul palco di Glastonbury 2023 LE IMMAGINI Fotogallery - 'Indiana Jones e il Quadrante del Destino', l'anteprima italiana a Taormina A MACERATA Fotogallery - Le immagini delle finali di '...'Sto ancora imparando ad adattarmi all'impatto della mia Tourette '. È questa una delle frasi estrapolate dal lungo post che il cantanteha pubblicato sul proprio profilo Instagram per annunciare che fermerà il suo tour, per un periodo, per cercare di provare a gestire meglio la sindrome di cui soffre. La decisione è ...Il rispetto e l'amore dei fan hanno aiutato il cantante scozzesea non andare via dal palco del Festival di Glastonbury, in Inghilterra . Lo scorso 24 giugno,stava cantando quando ad un certo punto si è bloccato e non è più riuscito ad andare ...

Lewis Capaldi si blocca per la sindrome di Tourette, il pubblico di Glastonbury canta per lui: il video è... Corriere TV

Il cantautore scozzese, affetto da sindrome di Tourette, era reduce da un'esibizione piuttosto sofferta al Festival di Glastonbury, e con un post social ha annunciato l'intenzione di prendersi una pau ...«Sto ancora imparando ad adattarmi all’impatto della mia Tourette». È questa una delle frasi estrapolate dal lungo post che il cantante Lewis Capaldi ha pubblicato ...