«L’essere famosi non significa necessariamente eccellere in qualcosa»

(Di martedì 27 giugno 2023) Jeremy Zimmer, uno dei più importanti agenti hollywoodiani, si scaglia contro Meghan Markle: «A quanto pare non ha dimostrato di avere un grande talento audio, o un talento qualsiasi», ha dichiarato in un’intervista dopo l’annuncio di Spotify di non rinnovare il contratto per il podcast della duchessa. Limitandolo così a una sola stagione e trattenendo gran parte del compenso (18 milioni di dollari). Meghan furiosa: l’autobiografia di Harry ha chiuso loro le porte di Hollywood, dagli Oscar al Met Gala ...