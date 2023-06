L’emendamento del governo irlandese per mettere il bavaglio a chi critica Big Tech e il Garante della Privacy

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 27 giugno 2023) Immaginate se, all’indomani delle sue denunce sul trasferimento dei dati verso Paesi terzi, a un attivista come Max Schrems – che è ormai universalmente considerato la personalità più importante quando si tratta di condurre battaglie per i diritti civili legati al diritto alla, soprattutto contro le aziende di Big– fosse stato vietato di rivelare ulteriori dettagli emersi in seguito alla sua denuncia e in seguito ai provvedimenti adottati dai garanti. Ovviamente, tutta l’opera di divulgazione e di informazione rispetto a un principio fondamentale – come il diritto del cittadino ad avere pieno controllo dei suoi dati personali – sarebbe stata di gran lunga mutilata. Bene. Se questo scenario vi sembra abbastanza preoccupante, sappiate che in Irlanda questa ipotesi potrebbe diventare presto ...