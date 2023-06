Lega Basket A | novità per la finale 23 24 | sarà al meglio delle 5 gare

(Di martedì 27 giugno 2023) Ieri si è tenuta un importante assemblea dellaA che è servita sia per fare un bilancio della stagione appena conclusa, che per orientarsi già verso la prossima. Sono state decise infatti tutte le date, con partenza il fine settimana del 23 e 24 settembre con la Supercoppa che probabilmente si disputerà a Brescia. Poi il 1 Ottobre l’inizio del campionato, la cui regular season si chiuderà il 5 Maggio. Infine,per quanto riguarda la: non si giocherà più al7, bensì al. Ecco tutte le deliberazioni e il comunicato dellaA: la nota dopo l’assemblea diEcco di seguito il comunicato della ...

Si è tenuta nella giornata di ieri, al termine del campionato di, l' Assemblea dellaSerie A. È stato presentato il calendario della prossima stagione 2023 - 24 che sarà aperta dalla Supercoppa in programma sabato 23 e domenica 24 settembre. "In merito alla sede di questo ...Serie A e B, invece, hanno una riammissione diretta e per questo laPro in questo è penalizzata e di questo abbiamo discusso oggi". Calcio,, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... ...... Abbiamo già acquistato i diritti televisivi dellafrancese per il canale di Ibai, i diritti ... Ed è il terzo al mondo per popolarità dopo il calcio e il. Ma c'è il rischio che se non ...

Assemblea Legabasket: Supercoppa a Brescia, Finals al meglio delle 5 gare Sportando

Lega Nazionale Pallacanestro comunica i verdetti dei campionati FIP di Serie A2 e Serie B Old Wild West per l’annata sportiva 2022/2023 ...La Lega Basket A pensa subito alla prossima stagione e nel consiglio di ieri sono state prese decisioni importanti: ecco ...