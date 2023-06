Lecce | UFFICIALE | D’Aversa è il nuovo allenatore

(Di martedì 27 giugno 2023) Robertoè ufficialmente ildel. Il tecnico andrà a sostituire Baroni nel prossimo campionato di Serie A Robertoè ufficialmente ildel. Ecco il comunicato. COMUNICATO – L’U.S.comunica che la conduzione tecnica della 1^ squadra è stata affidata a mister Roberto. Il tecnico ha sottoscritto un accordo della durata di un anno, con opzione in caso di raggiungimento della salvezza. Formeranno lo staff tecnico a disposizione di misterl’in seconda Andrea Tarozzi, il collaboratore tecnico Salvatore Sullo, il collaboratore tecnico e match analyst Simone Greco, il preparatore atletico Danilo ...

FOTOGALLERY %s Foto rimanenti Serie A D'Aversa al, è: le panchine in Ail nuovo allenatore del, è Roberto D'Aversa che torna in panchina dopo l'ultima esperienza alla ...Lo conferma Pablo Bentancur, procuratore del giocatore 14.30 - Juve,il rinnovo di Rabiot ... che ha lasciato la panchina del, orientato su D'Aversa. 10.24 - La Sampdoria ha scelto: ...comunica che la conduzione tecnica della prima squadra è stata affidata a mister Roberto D'Aversa. Il tecnico ha sottoscritto un accordo della durata di un anno, con opzione in caso di ...

UFFICIALE - Lecce, il nuovo allenatore è D'Aversa Fantacalcio ®

Dopo la separazione con Marco Baroni il Lecce ha sciolto le riserve sulla guida tecnica: ad allenare il club salentino sarà Roberto D’Aversa. A ufficializzarlo è stata proprio la società del president ...Il Lecce dopo aver raggiunto la brillante salvezza nell'ultima di campionato, ha salutato mister Marco Baroni che potrebbe restare in Serie A in un altro club, ed ha scelto il nuovo allenatore della s ...