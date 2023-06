Lecce su Augello | Corvino ci prova con Carnesecchi

Nel 4 - 3 - 3 di Grosso potrebbe avere difficoltà di collocazione Tommaso, anche lui piace ... La Gumina (dal Beneventoi) e Askildsen (dal). Si studia quale proposta avanzare a ...SpallettiSAMPDORIA (3 - 4 - 1 - 2): Turk; Gunter, Amione, Murru; Zanoli, RincOn, Paoletti,; ... Torino* 53; Monza 52; Bologna 51; Udinese 46; Sassuolo* 45; Empoli* 43; Salernitana* 42;36;...All.: Spalletti SAMPDORIA (3 - 4 - 1 - 2) : Turk, Murru, Amione, Gunter;, Rincon, Paoletti, ... La marcia si blocca con i pareggi con Fiorentina eVai alla Fotogallery

GdS - Lecce, idea Augello: Corvino tratta con la Samp, ma c'è il ... Calcio Lecce

Lecce, all in su due giocatori spezzini. Trattativa in corso fra la dirigenza salentina e quella ligure. Tutti i dettagli della trattativa per Dragowski-Augello ...Il Lecce vorrebbe Tommaso Augello dalla Sampdoria: possibile trattativa di calciomercato, con Corvino pronto a proporre un prestito con diritto di riscatto ...