Lecce | Roberto D’Aversa nuovo allenatore Calcio serie A

Lecce, Roberto D’Aversa è il nuovo allenatore: accordo di un anno con opzione per il secondo L'Edicola del Sud

L'U.S. Lecce comunica che la conduzione tecnica della 1^ squadra è stata affidata a mister Roberto D'Aversa. Il tecnico ha sottoscritto un accordo della durata di un anno, ...Dopo la separazione con Marco Baroni, che nel frattempo è diventato il nuovo allenatore dell'Hellas Verona, il Lecce lo sostituisce con Roberto D'Aversa.