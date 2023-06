Le ultime notizie sugli Ufo accelerano il processo di rivelazione sul fenomeno

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 giugno 2023) Questesettimane sono state investite da una incredibile ondata diriguardanti gli UAP/UFO sia sui media sia provenienti da agenzie militari, università, da fonti di intelligence e non solo, di derivazione americana. Cercando di separare leattendibili dai fake, sembra infatti accelerare rapidamente ildi “Disclosure” sulla realtà delUFO/UAP in tutti i suoi aspetti. Sono comparse, sia sui giornali sia rilasciate nei maggiori network televisivi Usa, dichiarazioni provenienti da ex e attuali funzionari governativi, come per David Grush, sulla realtà dello studio di materiali non umani, cioè di natura non terrestre e di attività di retro ingegneria su reperti “precipitati” sul nostro pianeta. Lo stesso astrofisico di Harvard, Avi Loeb, è alle prese con il recupero ...