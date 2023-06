(Di martedì 27 giugno 2023) In apparente contraddizione con le parole di Putin, il ministro degli esteri russo Lavrov ha assicurato che le attività del gruppo paramilitare in Africa continueranno. Ma quali saranno il suo ruolo e il suo legame con lo stato russo? Leggi

Le relazioni pericolose tra l’Africa e la milizia privata Wagner - Pierre Haski Internazionale

In apparente contraddizione con le parole di Putin, il ministro degli esteri russo Lavrov ha assicurato che le attività del gruppo paramilitare in Africa continueranno. Ma quali saranno il suo ruolo e ...Evgenij Prigozhin. Il "cuoco di Putin", lo chiamano alcuni. L'ex "venditore di hot dog", scherniscono altri. Ma lui, negli anni, con buona pace dei detrattori, si ...