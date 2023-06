Le politiche dell’esclusione La perfida genìa che ripudia la pace e la solidarietà fra i popoli

(Di martedì 27 giugno 2023) di Agostino Spataro. Oggi, l’umanità è in preda a una contraddizione insanabile. Si assiste alla crescita tumultuosa della popolazione mondiale...

...un trattamento non paritario e/o offensivo nei confronti'...e disabili sui luoghi di lavoro Qual è l'impatto che l'...dai rischi bio - psico - sociali E come possono ledi ......più che di 'inclusione' dovrebbe essere chiamato di '' ...un passo indietro davvero poco comprensibile anche alla luce'... invece di dare una svolta alledi contrasto alla ......posizione è stata fin da subito di tutte le forzein ... senza quasi alcuna, in primo luogo dei tanti, ... ha condotto ben prima della guerra una strategia di espansione'...