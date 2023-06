Le nuove Sacai x Nike Air Footscape sono sempre più vicine!

Leggi su gqitalia

(Di martedì 27 giugno 2023) La data di rilascio è ancora incerta, ma leAirrealizzate in collaborazione congià nel radar degli sneakerhead più attenti. Loda, da quando hanno fatto il loro debutto in occasione della sfilata autunno/inverno 2023 del brand di Chitose Abe. Da allora l'interesse nei loro confronti non è mai scemato, anzi l'hype non ha fatto che aumentare. Nel pieno rispetto dell'estetica diche si caratterizza per la continua commistione di componenti differenti “prelevate” da capi diversi, anche queste sneaker rappresentano la summa di mondi lontani per un risultato che è una celebrazione dello stile gorpcore.- Runway - Fall/Winter 2023-2024 Paris Men Fashion Week...