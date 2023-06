Le istituzioni rappresentano tutti | la lezione di Bignami al Pd

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 27 giugno 2023) "Capisco che Bonaccini a voi piaccia, ma se non ci danno elenchi cosa ci possiamo fare. Leche si lamentano dovrebbero ricordarsi chei cittadini. Se il PD attacca è legittimo, ma ledevono ricordarsi di rappresentare. Loro utilizzano leper attaccare il Governo", le parole di Galeazzo, viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. E ancora: "Bonaccini due settimane fa aveva preso l'impegno di darci il giorno stesso gli elenchi e che sono arrivati con 15 giorni di ritardo. Ora dice che il tavolo non è stato convocato. Sono in stato confusionale, alla Regione Emilia-Romagna hanno un problema a gestire le emergenze. Non possiamo affliggere la Romagna con l'incapacità della Regione".Fonte: Agenzia ...