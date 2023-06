Le dichiarazioni fuori luogo del pres del Santa Fe | “Demichelis? Punterei su sua

... che secondo ledel pentito Santino Di Matteo venne decisa, in una riunione di mafia ... Carlo Palermo viene sbalzatodall'auto, ma è miracolosamente vivo. Gli altri tre processi e ......l'Agenzia del Demanio non può rilasciare". Secondo un addetto alla vigilanza privata che lavora a Porto Cervo, l'Agenzia del Demanio non sta affittando Villa Walkirie: "Danon si ...Ecco alcunedel centrocampista classe 2001:"Mi sento alla grande, anche se Juric mi ... almeno guardando a come ci siamo allenati e a quanto siamo unitidal campo. Siamo carichi e ...

Caos in consiglio per le dichiarazioni fuori dal verbale, Simone pronto a rivolgersi al Prefetto CasertaNews

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Quali sono le regole da rispettare per potersi avvalere della detrazione per il tampone Covid e per il test fai da te