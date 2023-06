Le carceri in Liguria contano 1 402 detenuti | più della soglia consentita

(Di martedì 27 giugno 2023)in, dal MinisteroGiustizia giungono i dati che vedrebbero confermati un 4,8% di popolazione femminile all’interno degli Istituti liguri e un 54,6% di stranieri. È quanto raccolto all’interno del Rapporto Italia 2023 dell’Istituto Eurispes sul diritto alla salute dei. Insono presenti al momento seidivise tra: quattro case circondariali (Sanremo, La Spezia, Genova e Imperia), una casa circondariale femminile (Genova Ponte X) e una casa di reclusione (Chiavari). Altri dati che si hanno riguardo la Regione provengono dal “Programma Regionale per la salute in carcere e delle persone nel circuito penale (2019-2022)”, dove sembrerebbe essere indicata l’esistenza sia di un protocollo di prevenzione del rischio suicidario che di articolazioni ...

... non possiamo confermarlo, ma che i detenuti nelladellasiano il 21% in più rispetto alla capacità ufficial e degli Istituti stessi, possiamo confermarlo invece" , continua LONGINO, "..." Ringrazio il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche del Piemonte Valle d'Aosta, il Ministero della giustizia e la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la ......regionale della Toscana e da due giorni è tornato a Sabbione dopo l'ennesima udienza in. ... si aggiunge un flusso incessante di detenuti trasferiti da altrecon gravissimi problemi ...

Carceri in Liguria, presenze oltre la soglia consentita L'Eurispes.it

Inclusione, rieducazione, rispetto dell’ambiente e della legalità sono le parole chiave della partnership tra "Seconda Chance" e "Plastic Free Onlus" ...Vernaglione se ne va: redini a Pappalardo, dirigente regionale già noto per le sue posizioni No Vax. “Istituto allo sfascio” dice lui. Ma lei un mese fa ha ...