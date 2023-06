Lazio | nata la prima bimba concepita in vitro da una mamma con tumore

(Di martedì 27 giugno 2023) Nellabambinainda unaconal seno. Le bella notizia arriva dall’ospedale Sandro Pertini di Roma dove da qualche tempo è stato istituita la Banca regionale degli ovociti per pazienti oncologiche. La Banca è stata creata con lo scopo di preservare la fertilità femminile, specialmente per le pazienti obbligate a sottoporsi a cure che possono comprometterla. Dopo ilal seno, una donna diventacon gli ovociti congelati (Ansa)Alla donna malata di cancro al seno di nome Chiara, quattro anni fa, infatti, erano prelevate le cellule uovoche questa si sottoponesse a terapie (chemio, radio) lesive per la sua fertilità. Appena le condizioni della paziente sono ...

