Lavoro | Ipsos-Amazon | 8 italiani su 10 sono soddisfatti del proprio impiego

Questa è la fotografia che emerge dalla nuova ricercacommissionata da Amazon: 'Il futuro del: viaggio attraverso la percezione delnell'Italia di oggi'.Stando ai dati di Legambiente il cicloturismo occupa il 4% del totale nel 2022 ma, secondo, solo il 10% la adotta come mezzo per andare a. "Sicuramente c'è un boom del turismo attivo ed ...... Principal diStrategy3 - . Molti si sentono pronti a 'traslocare', ma questa disposizione ...CSRnatives la progettazione e l'organizzazione di tre eventi all'interno del Salone dedicati al,...

Lavoro, Ipsos-Amazon: 8 italiani su 10 sono soddisfatti del proprio ... Adnkronos

Secondo un sondaggio realizzato da Ipsos per l’edizione 2023 del Salone della Csr e dell’innovazione sociale, condotto a maggio 2023 su un campione di 1000 persone over 16 anni, il 46% degli intervist ...E' quanto emerso da un nuovo sondaggio realizzato da Ipsos per l’edizione 2023 del Salone della Csr e dell’innovazione sociale ...