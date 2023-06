Lavoro | Calderone | Aprirsi al dialogo non vuol dire essere asserviti a logiche politiche

(Di martedì 27 giugno 2023) Roma, 27 giu. (Adnkronos) - "alsindacati responsabili non sindacatia quelle che sonoalavere il coraggio, a volte, di percorrere strade scomode incomprese agli associati avendo però come proprio faro il bendei soggetti rappresentati". Così il ministro del, marina, nel corso del suo intervento dal palco del X congresso Confsal. E ribadisce: "è questa d'altra parte l'essenza stessa dell'sindacato e questo va molto oltre quella che è la dinamica del dibattito politico e dell' interlocuzione, anche ...

Il quadro è apparso chiaro al tavolo tra sindacati e ministra delMarina. Gli esodi incentivati L'unica proposta riguarda proprio la necessità di avere uno strumento unico per gli ...Il governo ha un piano per assumere fino a 10 mila occupabili del Reddito di cittadinanza (e non solo): a confermarlo è stata la ministra delMarina, annunciando la firma dell' accordo con il Consorzio Elis con il quale si andranno a inserire nel mondo delpersone a rischio povertà ed emarginazione nonché soggetti ...Poche ore fa i segretari di Cgil, Cisl e Uil hanno accolto la riforma delle pensioni illustrata dalla ministra del, Marina, con riluttanza e promesso azioni per respingere un testo sul quale non c'è stata "nessuna possibilità di confronto". E' però il sottosegretario al Welfare, Claudio Durigon, ...

Lavoro, Calderone: "Aprirsi al dialogo non vuol dire essere asserviti ... Entilocali-online

"Abbiamo riavviato i tavoli di ascolto senza delegare ad altri le funzioni di responsabilità che attengono al governo che ha il dovere di tradurre in norme le azioni e le scelte e di difenderle in un ...Incontro Governo sindacati: poche le novità di rilievo Il confronto continua. Le proposte delle parti sociali e i dati ISTAT e OCSE ...