Lavorava da casa con due lavori a tempo pieno e nessuno sapeva | la storia incredibile di un mutuatario

(Di martedì 27 giugno 2023) Oggi Notizie Un prestatore ipotecario svela sul suo canale TikTok una delle situazioni finanziarie uniche presentate dai suoi clienti. Un cliente, infatti, lavora per due, ma nessuna azienda conosce l'esistenza dell'altro lavoro. Nel video, il prestatore spiega che avere duenon è un problema per ottenere un prestito ipotecario, e che i redditi possono essere utilizzati entrambi fintanto che una persona ha lavorato in entrambi per almeno un anno. Laha suscitato curiosità e ha raggiunto oltre 200.000 visualizzazioni e più di 500 commenti. Di cosa parliamo in questo articolo... Ecco una lista riassuntiva degli argomenti trattati nell'articolo: Un prestatore ipotecario ha rivelato che uno dei suoi clienti ha due...

"Mi è venuto in soccorso il fatto chemolto per cui ci si incontrava poco". Il difetto più ... perché la sua bambina era tornata adal collegio: alla fine le ha anche trovato lavoro in ...Una volta che staccava la spina, la sua vita era la. 'Barbara era una donna d'altri tempi. ... Barbara, chealla Stanga in via Turazza, viveva con la famiglia nel quartiere residenziale ...Era molto conosciuta nel mondo del volontariato per gli animali eanche per l'Enpa ... purtroppo, una volta entrati in, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il ...

Ikea regala un sogno a chi lavora da casa: la scrivania per usare il pc direttamente dal divano Velvet Style

L'iniziativa del governo per migliorare la vitalità sulle tante piccole isole posizionate al largo dell'Irlanda. Candidature aperte da luglio.Dopo anni di battaglie e sostegno a un modello di pornografia differente, etico e femminista, la regista svedese sceglie di rendere disponibili i ...