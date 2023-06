L’Atletica italiana fa incetta di medaglie e vince gli Europei a squadre

(Di martedì 27 giugno 2023) L’Italia ha vinto glidi atletica, per la prima volta nella storia. Il team azzurro ha conquistato il podio davanti ai padroni di casa della Polonia e alla Germania che si è aggiudicata la medaglia di bronzo. Dopo quasi 50 anni di attesa un’Italia sensazionale è stata capace di chiudere la competizione con 426.50 punti, davanti ai padroni di casa della Polonia che si sono aggiudicati 402.50 punti, mentre al terzo posto la Germania con 387.50 punti. Un risultato sorprendente che si somma anche alle 14che la squadra ha al suo attivo. Gli azzurri, infatti, sono riusciti a conquistare 6 ori, 5 argenti e 3 bronzi. La gaffe: la canzone anti-juve dai microfoni dello stadio di Chorzow Non è mancata una gaffe nel corso dei festeggiamenti quando è stata gli altoparlanti dello stadio di Chorzow hanno iniziato a suonare ...

