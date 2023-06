Latina Sciopero dei giudici onorai dell’ufficio del Giudice di Pace

Leggi su temporeale.info

(Di martedì 27 giugno 2023)-I magistrati onorari in servizio presso l’ufficio deldidihanno deciso di incrociare le braccia e di disertare le udienze in programma per l’intera settimana. Alla datata carenza di magistrati e di personale amministrativo si sono aggiunti anche gli effetti della riforma Cartabia e così come avvocati, che svolgevano sinora L'articolo Temporeale Quotidiano.