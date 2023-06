Lasagna | preparala senza pasta! È buonissima e super veloce

Leggi su donnaup

(Di martedì 27 giugno 2023) Ti piace lama sei curiosa di provare una ricetta alternativa? Per questo motivo potrai scoprire, continuando a leggere, come realizzare unapasta ma fatta di patate. La ricetta prevede l’utilizzo di 3 patate. Grazie a questa alternativa potrai portare a tavola un piatto decisamente filante e pieno di sugo capace di lasciare il palato della tua famiglia totalmente soddisfatto. Insomma per chi non ama molto la ricetta tradizionale questo è un piatto da provare prima di subito. Fidati: preparare questo piatto sarà molto facile e alla portata di tutti. Comincia subito!pasta ma con patate: ingredienti e preparazione. Come detto sopra questa ricetta non nasconde nessun procedimento complicato. Infatti può realizzarla con risultati eccellenti anche chi non è un asso dei ...