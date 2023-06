L’Arte di ‘Vendersi Bene’ dei vari personaggi ‘AntiSistema’

(Di martedì 27 giugno 2023) di Yvan Rettore. Oggi diversi, apparentemente “antisistema”, sanno “vendersi” molto bene, tanto da riuscire ad avere l’abilità in diversi...

O è stata quella stessa gente aa lui al miglior prezzo ... Che sopravvive indenne a colui che'ha partorito. La cui morte ... ma che da quello stesso potere è stato anche manovrato ad- ...... per ogni compratore c'è chi - uomo o donna - è pronto a. Con lui,'illegalità è assurta a illegalismo, come una vera e ... coccolarlo, mostrargli la sua collezione di opere d', e magari ...È quello che penso chenon dovrebbe mai fare, cioèal mercato,al capitale. C'è oggi un eccesso di trascinamento verso la valutazione, la considerazione del mercato che in ...