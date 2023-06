L’arresto lampo di Giovanni Di Massa | il manager fermato a Mosca ha già lasciato la Russia

Leggi su open.online

(Di martedì 27 giugno 2023)Di, ilitaliano che era statoper un presunto possesso di droga, ha giàladi sua iniziativa e ha informato le autorità italiane solo a cose fatte. A dare la notizia del suo fermo era stata la Farnesina, che nel pomeriggio aveva sottolineato come il consolato generale si stesse occupando del caso. Di, 61 anni, è uno dei top topdella compagnia energetica Iss International e sarebbe stato posto in libertà vigilata per un presunto possesso di droga. Secondo il media russo Baza, Disarebbe statodalla polizia stradale mentre era al volante di un’auto aziendale. Il61enne guidava in piena notte con ...