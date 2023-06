L’antisemitismo con divieto della maglia 88 | nel 2023 l’Italia è diventata Fascisti su Marte

(Di martedì 27 giugno 2023) Il nostro amico Gigi, che una volta si vantava persino di possedere la tessera del Pci, veniva sempre a giocare a calcetto con unascolorita, pesante e infeltrita. Aveva il numero 88. Raccontava che gli piaceva, l’88. I caciocavallismorfia napoletana. Due numeri pieni, tondi. Quattro palle, l’una sull’altra a coppie. Gigi aveva questo feticismo per la grafica sinuosa, morbida. Ora qualcuno dovrà prendersi la responsabilità di avvertirlo: per il Viminale lanumero 88 è vietata. E’ un numero nazista, l’88. Altro che la rotondità dei caciocavalli. Hitler, Gigi… HITLER! Nelin Italia viene sottoscritta una “dichiarazione d’intenti per la lotta contronel calcio”, dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi (quello che chiama i migranti “carico residuale”), il ...

