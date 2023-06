Lana Del Rey delude i fan italiani | “E’ un’ingrata”

(Di martedì 27 giugno 2023)del Rey ha sorpreso i fan annunciando il suo live al parco Bussoladomani del Lido di Camaiore, in provincia di Lucca, in Toscana. La data da segnare è il 2 luglio e i biglietti sono disponibili da oggi. Il festival musicale “La Prima Estate” si è concluso domenica 25 giugno, con Metro Boomin, ma L'articolo proviene da Il Difforme.

Lana Del Rey ha annunciato a sorpresa un concerto in Italia, il prossimo 2 luglio a Lido di Camaiore, in provincia di Lucca, per il Festival La Prima Estate. I fan della cantante devono segnarsi in ...