L’Aic preoccupata per la mancanza di una sosta nel periodo natalizio Gazzetta

(Di martedì 27 giugno 2023) L’Associazione Italiana Calciatori (Aic) protesta contro il calendario della Serie A e chiede che venga inserita una pausa per Natale 2023. Le ultime comunicazione della Lega Serie A sul prossimo campionato riguardavano solo la data di inizio e quella di fine. Ma come nota la, il programma così presentato nasconde una novità non di poco conto: “Niente ferie natalizie, si giocherà non stop senza fermarsi. Per la precisione, una giornata il 23 dicembre (sabato), un’altra il 30 (altro sabato) e infine il 6 (domenica). Ovviamente questa sequenza dovrà però fare i conti con il calendario della nuova Supercoppa con la final four in cui giocheranno Napoli, Lazio, Inter e Fiorentina (le prime due classificate del campionato e le prime due della Coppa Italia). Ancora non ci sono su questo fronte le date ufficiali, ma è proprio l’inizio dell’anno la collocazione più ...