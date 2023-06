L’agente di Gnonto | «Futuro? Vorrebbe restare in Premier League»

(Di martedì 27 giugno 2023) Le parole di Claudio Vigorelli, agente di Wilfried, suldell’esterno italiano del Leeds United Claudio Vigorelli, agente di Wilfried, ha parlato a TvPlay deldell’esterno della nazionale italiana dopo la retrocessione con il Leeds United. Sul calciatore c’è l’interesse di diversi club di Serie A. LE PAROLE – «Siamo concentrati sull’Europeo Under 21, poi parleremo col Leeds e vedremo. Le opzioni non mancheranno, ma vista l’esperienza infantastica l’idea sarebbe quella di continuare in quella direzione».

Commenta per primodi Wilfried, Claudio Vigorelli, ha parlato del futuro dell'attaccante dopo la retrocessione col Leeds. In Italia il suo profilo è seguito da molti club,'ultimo in ordine di tempo è ...: 'Vogliamo continuare in quella direzione''attenzione poi si sposta su un altro suo assistito,, protagonista con la Nazionale maggiore e adesso all'Europeo con'Under 21: 'Dico ...Dopo nel pomeriggio il passaggio in sede per la firma sul contratto quinquennale con il club nerazzurro.20.43 -Vigorelli ha parlato dei futuro dei suoi assistiti Zaniolo eai ...