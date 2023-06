(Di martedì 27 giugno 2023) La Bce continuerà ad alzare i tassi d’interesse a luglio e il governo protesta con il vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani, che parla di un rischio. La mossa della Bce era attesa, ma ora viene confermata dalla presidente Christineal Forum dell’Istituto centrale a Sintra: “Il nostro lavoro non è ancora finito. Escludendo un mutamento sostanziale delle prospettive di infrazione, continueremo a innalzare i tassi a luglio”. La Bce alzerà di nuovo i tassi a luglioritiene che l’impatto del rialzo dei tassi finora “non si è ancora esplicato a pieno” ed è quindi improbabile che si possa ritenere raggiunto il livello massimo. Per la presidente della Bce “l‘inflazione nell’area dell’euro è troppo elevata e rimarrà prevedibilmente tale per troppo tempo. Sta però cambiando la natura della sfida che pone”, ...

E il Wall Steet Journal, esaminando le opzioni, sia scrivere che "Per i traders il mercato ... Borse oggi 27 giugno: parlanoe Panetta L'evento clou della giornata sarà il discorso d'...La presidente Christinelo aveva già anticipato a metà giugno, quando il board ha rivisto al rialzo le stime dell'inflazione. Ma se la mossa di luglio è data per acquisita, anche dai mercati, ..." I salari " ha confermato Christine"ne abbiamo parlato un sacco". Tuttavia, i dati, in ... dispongono di un potere di mercato che elude la concorrenza ei consumatori verso i loro ...

Lagarde spinge Ue e Italia verso la recessione LA NOTIZIA

Se il quasi-golpe in Russia, almeno ieri, non ha scatenato il panico sui mercati, di certo aumenta ancora il livello di incertezza. E costringe i banchieri centrali, riuniti a Sintra per il forum annu ...La temuta rincorsa prezzi-salari per ora non c’è stata e anche le previsioni segnalano calma piatta mentre sono in crescita i profitti delle aziende di beni ...