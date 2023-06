Lagarde | nuovo rialzo dei tassi a luglio Tajani «deluso» e Salvini | scelta dannosa

Ilrialzo dei tassi in Europa previsto a luglio non sembra aver spiazzato le Borse europee che, ...delle prossime politiche dell'Eurotower e' arrivata dalla sua presidente Christineche, ...annuncia unaumento dei tassi di interesse, Tajani risponde puntando il dito contro il rischio recessione. 'Io non credo che sia nell'interesse della crescita continuare ad aumentare ...Bce,: in arrivo unrialzo dei tassi a luglio La politica monetaria comunitaria orientata all' innalzamento dei tassi non accenna a finire. Lo conferma la presidente della Banca centrale ...

Lagarde: nuovo rialzo dei tassi a luglio Il Sole 24 ORE

E noi ci impegniamo a raggiungere questo obiettivo, costi quel che costi”. Così la presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, nel suo discorso alla conferenza annuale della Bce in… Le ...Inflazione, mutui, tassi. Cosa succede «Non abbiamo ancora visto il pieno impatto degli aumenti cumulativi dei tassi che abbiamo deciso dallo ...