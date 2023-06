Lagarde | «Nuovo rialzo dei tassi a luglio» Tajani | «Così rischiamo la recessione» E Salvini | «Scelta insensata»

(Di martedì 27 giugno 2023) L’annucio della presidente della Banca centrale europea: «Il nostro lavoro non è finito». Le critiche del vicepremier: aumentare id’interesse non favorisce la crescita

... ZEW) si rafforzano chiaramente le argomentazioni a favore di unrating negativo delle ... Euro dollaro in rialzo: il motivo è. Cosa ha detto sui tassiIn questa edizione: -rialzo dei tassi a Luglio - Lukashenko: "La situazione con la Wagner ci è sfuggita di mano' - Maxi operazione contro la 'ndrangheta in Calabria - Elezioni in Molise, si conferma il ...... giustamente, costruire unnucleo familiare". Lo dichiara la presidente dei senatori di Forza ... ribadita ancora oggi dalla presidente Christine, nel proseguire con una 'cura da cavallo' ...

Lagarde: nuovo rialzo dei tassi a luglio Il Sole 24 ORE

Antonio Tajani a gamba tesa sulla Bce e Christine Lagarde: per il Ministro degli Esteri accanirsi sul rincaro dei tassi in risposta all'inflazione può causare la recessione ...«Il nostro lavoro non è ancora finito», ha dichiarato la presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde ...