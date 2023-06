Lagarde non si ferma | Nuovo rialzo dei tassi a luglio E dopo potrebbero salire ancora Il governo italiano protesta

...praticati a famiglie e imprese per i prestiti bancarie' seguito un corrispondente aumento dei tassi di interesse riconosciuti ai depositanti. La stessa presidente della Bce, Christine, ...credo che vada in direzione della crescita continuare ad aumentare i tassi di interesse, soprattuttocondivido gli annunci fatti in largo anticipo come fatto oggi da. Noi soffriamo ...... infatti,è seguito un corrispondente aumento dei tassi di interesse riconosciuti ai depositanti. La stessa presidente della BCE - Christine- ha evidenziato l'esigenza di un dialogo tra ...

Lagarde (Bce): l'inflazione non è sconfitta. Non potremo dire a breve ... Milano Finanza

'L'inflazione è ancora troppo alta, il nostro lavoro non è finito'. Secondo la presidente Bce 'l'impatto degli incrementi decisi, pari a 400 punti base,non si è esplicato in pieno'. Il responsabile de ...Il vicepremier: aumentare i tassi d’interesse non favorisce la crescita. La critica a Lagarde per aver annunciato la decisione «con largo anticipo» ...