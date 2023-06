Lagarde | La Bce alzerà ancora i tassi a luglio Tajani | Così andiamo in recessione Salvini attacca

(Di martedì 27 giugno 2023) "L'impatto complessivo degli incrementi deidecisi a partire dallo scorso, pari a 400 punti base, non si èesplicato appieno. Ma il nostro lavoro non èfinito. Escludendo un mutamento sostanziale delle prospettive di inflazione, continueremo a innalzare i". Lo afferma il presidente della Bce, Christine, nel suo intervento in occasione dell'Ecb Forum on Central Banking 2023 sul tema "Stabilizzazione macroeconomica in un contesto di inflazione volatile", a Sintra, in Portogallo. E queste parole provocano subito la reazione del governo italiano. Antonio, vicepremier di Forza Italia: "Non credo che vada in direzione della crescita continuare ad aumentare idi interesse, ...

Lo afferma la presidente della Banca centrale europea Christineparlando al foruma Sintra (Portogallo). 'L'impatto complessivo degli incrementi dei tassi decisi a partire dallo scorso ...La presidente Christineha chiaramente detto che il cammino non è concluso. Laalza i tassi di interesse. Occhio ai mutui"Il nostro lavoro non è ancora finito". In mancanza di un cambiamento sostanziale delle prospettive di inflazione, "continueremo a innalzare i tassi a luglio". Così la presidenteChristineal Forum dei banchieri centrali di Sintra, in Portogallo. Concetti non piacevoli per gli investitori ma certo non sorprendenti. Gli indici azionari dopo il discorso sono scesi ma ...

BCE, Lagarde: improbabile raggiungere livello massimo tassi nel prossimo futuro Borsa Italiana

Lo afferma il presidente della Bce, Christine Lagarde, nel suo intervento in occasione dell'Ecb Forum on Central Banking 2023 sul tema "Stabilizzazione macroeconomica in un contesto di inflazione ...ROMA (ITALPRESS) - "Il nostro lavoro non è ancora finito. Escludiamo un mutamento sostanziale delle prospettive di inflazione, quindi continueremo a innal ...