In tali condizioni, "èche nel prossimo futuro la banca centrale sia in grado di ... Nel suo intervento,ha detto che l'inflazione nell'area euro "è troppo elevata e rimarrà ....... "L'impatto complessivo degli incrementi dei tassi decisi a partire dallo scorso luglio, pari a 400 punti base, non si è ancora esplicato appieno", aggiunge. Poi precisa: "Èche ..."E'che nel prossimo futuro la banca centrale sia in grado di dichiarare con ... Lo afferma la presidente della Bce, Christine, al forum dell'istituto centrale a Sintra. "Le ...

Lagarde, improbabile che diremo il livello massimo dei tassi ... Agenzia ANSA

"L'impatto complessivo degli incrementi dei tassi decisi a partire dallo scorso luglio, pari a 400 punti base, non si è ancora esplicato appieno.La politica monetaria "ha un solo obiettivo: riportare tempestivamente l'inflazione al nostro obiettivo di medio termine del 2%. E noi ci impegniamo a ...