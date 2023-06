Ladispoli | erogato il contributo integrativo ai canoni di locazione per il 2022

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 27 giugno 2023)– L’Amministrazione comunale informa che è in pagamento ilaidie che gli utenti, che non hanno riportato sul modulo di richiesta il codice Iban o riportato in maniera errata, possono ritirare ildirettamente in contanti presso l’Istituto bancario Intesa Sanpaolo in via Flavia. Di seguito il numero di protocollo gli utenti che potranno ritirare ilin contanti https://www.comunedi.it/-di--importi-erogati-annualita-/notizia Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie di ...