La terribile malattia di Marco Mengoni | Da un ospedale all' altro | la sua lotta continua

Leggi su oggi-notizie

(Di martedì 27 giugno 2023) Oggi Notizie Scopri la storia di, il cantante italiano che ha conquistato il cuore di milioni di italiani e non solo. Salito alla ribalta con X Factor,ha dovuto superare moltissimi ostacoli, soprattutto a livello personale. Scopri in questo articolo come ha fatto a superare le ansie e le paure che lo hanno accompagnato per anni e come è riuscito a perdere 40 kg grazie all'aiuto della psicoanalisi. E non perderti tutti i dettagli della sua incredibile carriera! Di cosa parla questo articolo...: il suo percorso dalla vittoria a X Factor alla notorietà Successo nel Festival di Sanremo e conquista del pubblico italiano Attività sui social e grande numero di follower Rivelazioni sulle sue paure e ansie e passato difficile con il cibo Perdita di peso grazie all'aiuto ...