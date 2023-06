La storia di Alice | la 21enne con il suo esoscheletro «Felicità» sale per la prima volta in barca a vela per una raccolta fondi | «Una missione»

Leggi su open.online

(Di martedì 27 giugno 2023)Leccioli ha 21 anni. È affetta dalla nascita da diparesi spastica. Oggi, martedì 27 giugno, è arrivata all’Ocean Live Park di Genova con il suo», ricevuto in dono 4 anni fa da un’anonima, per il charity event organizzato con l’obiettivo di aiutare il reparto di Medicina Fisica e Riabilitazione dell’Istituto Giannina Gaslini ad acquistare tramite una campagna di crowdfunding unche attualmente ha un costo di circa 200mila euro. «È come fosse unaper me, dare la possibilità anche ad altri di poter usufruire dei benefici della riabilitazione robotica e condividere il percorso di rinascita», ha detto la ventunenne di Ferrara. Nel Waterfront di Genova, in occasione dell’arrivo di The Ocean Race, la regata velica intorno al mondo che ha compiuto 50 anni, ...