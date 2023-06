La storia del taglio degli alberi a Torino è piccola ma significativa | ecco Corso Belgio in rivolta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 giugno 2023) “Glisono le colonne del mondo, quando gli ultimisaranno stati tagliati, il cielo cadrà sopra di noi”Detto di nativi americani Alle ultime elezioni amministrative aha votato il 48,08%elettori. Un trend che rispecchia lo scollamento tra potere politico e cittadinanza. È di tale scollamento che vorrei parlare questa volta. Rimaniamo a. Come ebbi già modo di segnalare, il Comune, sotto la veste di una “riforestazione urbana” sta tagliando maestosicittadini per rimpiazzarli con alberelli alloctoni che ci impiegheranno anni per svolgere le stesse funzioni ecosistemiche di quelli tagliati. Ora, non voglio qui ricordare cheaveva dei boschi in città cresciuti sulle rovine dellaindustriale e che le ...