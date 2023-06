La situazione dell’Italia agli Europei Under 21 | cosa si decide nell’ultima partita del girone?

Leggi su oasport

(Di martedì 27 giugno 2023) L’Italia è ancora in lizza per i quarti di finale deglidi calcio21 di scena tra Georgia e Romania. Dopo il bruciante ko al debutto contro la Francia, gli azzurrini di Paolo Nicolato hanno rialzato la testa nella sfida con la Svizzera, rischiando un po’ troppo nel finale ma ottenendo comunque un 3-2 che rianima le speranze di qualificazione con unada giocare. L’ultima sfida che attende Tonali e compagni sarà contro la Norvegia, ancora ferma a zero punti nel gruppo D dopo i ko con Svizzera (1-2) e Francia (0-1). La selezione di Leif Gunnar Smerud non sembra dotata di enorme talento come i fratelli maggiori, ma detiene comunque un paio di elementi interessanti come gli esterni Antonio Nusa ed Oscar Bobb, classe 2005 e 2003. L’Italia sa che necessita di una vittoria per entrare tra le migliori otto di Europa e ...