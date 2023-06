La sindaca sposa il suo vice e assessore Lui si dimette dall’incarico | “Era doveroso”

(Di martedì 27 giugno 2023) Lahato ilsindaco, dopodiché lui ha lasciato l’incarico per lei. È avvenuto a Pietravairano, piccolo comune dell’Alto-Casertano, tra la prima cittadina Marianna Di Robbio (in carica dal 2019) e il suo, nonchédella sua giunta Aldo Zarone. I due hanno detto sì e celebrato il loro matrimonio che ha provocato tanto entusiasmo nella comunità e nessuna polemica, nemmeno da parte dell’opposizione. Anche perché Zarone, con un post su Facebook, ha subito annunciato la rinuncia “all’incarico disindaco e”. Dimissioni ritenute da lui stesso “doverose” e “opportune sotto il profilo politico e personale”. Ha poi ringraziato i cittadini di Pietravairano con un messaggio di affetto: “Con il cuore ancora colmo di gioia ed emozionato ...

Il bambino porterà il nome dei due nonni. Marianna Di Robbio: "Voglio fare la mamma e dedicarmi alla famiglia e alla mia professione di medico ...commenta Lail suo vice, che poi si dimette. E' una love story nata in Comune, a Pietravairano, 2.800 abitanti nell'Alto - Casertano. Cementata dalla politica e che ha avuto il suo lieto fine in un ...

Si conoscono da 18 anni e la notizia apparsa è sul Corriere della Sera, sul profilo social di Simone Marchetti e su Vogue confermando che la festa si è svolta a Pantelleria il 9 giugno ...