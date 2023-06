La Serie A si è resa conto che lo spettacolo che offre non vale i miliardi che chiede

(Di martedì 27 giugno 2023) Per il bando relativo al quinquennio 2024-29 laA ha ricevuto offerte inferiori al 50%: se la situazione non dovesse cambiare si prospettano anni difficili. ...

Della"minimo sforzo (circa), massima".... da parte di entrambi gli attori coinvolti (gestore infrastruttura e imprese ferroviarie) una... Rfi si è anchedisponibile ad intervenire con un treno diagnostico per effettuare rilievi ...... dato il successo ottenuto promette di essere solo il primo di una lunga. Le parole di ... realizzata da tutti i partecipanti all'evento attraverso un QR Code epossibile da Goodify - la ...

Noi siamo leggenda, che cosa sappiamo già della nuova serie con Lino Guanciale e i protagonisti di Mare Fuori GQ Italia

La serie thriller, intitolata Maggiore, è stata ordinata dal network israeliano Yes TV e coinvolge Izhar Harlev come capo sceneggiatore.Stefano Bandecchi da oggi non è più il proprietario della Ternana. Il presidente del club umbro e del marchio Università Niccolò Cusano è diventato sindaco di Terni e per questo ha scelto di cedere le ...