La scuola italiana di ingegneria idraulica è una delle migliori al mondo | perciò i media la evitano

(Di martedì 27 giugno 2023) Nella seconda metà del XIX secolo l’Italia fu colpita da una tremenda sequenza di alluvioni e frane che ferì, innanzitutto, il simbolo della nazione, appena unificata. L’alluvione romana del 1870 fu il castigo di Dio. E per cinque lunghi anni ci si interrogò se, per mettere in sicurezza la capitale, si dovessero costruire dei muraglioni o deviare il Tevere, come sosteneva con veemenza il generale Garibaldi. Fu scelta la prima soluzione, progettata dall’ingegnere Raffaele Canevari, già progettista dell’impianto di adduzione idrica di Firenze. Due anni dopo, le rovinose alluvioni del 1872, primaverile e autunnale, misero in ginocchio lae Bassa pianura padana. La gravità degli eventi, le emozioni e le polemiche forzarono l’agenda governativa sulla sicurezza, generando la Commissione presieduta dell’ingegnere Francesco Brioschi del ...