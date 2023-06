La Russia ha giustiziato almeno 77 civili Ucraini

(Di martedì 27 giugno 2023) Dall'inizio dell'invasione nel febbraio dello scorso anno, in Ucraina i militari russi hanno eseguito77 esecuzioni sommarie didetenuti arbitrariamente nei territori occupati. La denuncia arriva dall'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani dell'Onu. "Si tratta di un...

La Russia ha giustiziato 77 civili ucraini in detenzione arbitraria nelle aree occupate, secondo un rapporto delle Nazioni Unite pubblicato oggi. "Abbiamo documentato l'esecuzione sommaria di 77 civili ...

Una missione di monitoraggio delle Nazioni Unite ha affermato anche che la Russia ha detenuto più di 800 civili dall'inizio del conflitto nel febbraio dello scorso anno. Il rapporto di 36 pagine è ...La Russia ha giustiziato 77 civili ucraini in detenzione arbitraria nelle aree occupate, secondo un rapporto delle Nazioni Unite pubblicato oggi. (ANSA) ...