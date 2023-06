La prof assente da scuola per vent' anni è finita sui giornali per il motivo sbagliato

(Di martedì 27 giugno 2023) Per la serie dei casi che fanno notizia per il, ecco svettare quello dellaista. La quale èsuiper avere accumulatodi assenze suiquattro di servizio, salvo venire destituita con sentenza della Cassazione per incompatibilità con l’insegnamento, comprovata da un’attività “carente, imprecisa, casuale, improvvisata”. Questo secondo aspetto ha destato più scalpore, poiché costituisce un’impresa, un record, forse un miracolo: fate un giro nelle scuole d’Italia e contate quanti dovrebbero essere licenziati per incompatibilità con l’insegnamento ma sono sempre, serenamente, in cattedra. Laista, tuttavia, mica si è resa irreperibile per ...

La Cassazione ha destituito la docente, ma il punto non è il suo uso spregiudicato dei permessi quanto l'incompatibilità con l'insegnamento per un'attività 'carente, imprecisa, casuale, improvvisata' ...Ecco qualche aneddoto sulla sua carriera di insegnante : 'In 30 anni, ho dato una sola nota, proprio perché il ragazzo mi sfidò, dicendomi '. me la dia' non potevo fare altro, quando devo dare un'...Cinzia Paolina De Lio: professoressadal lavoro 20 anni su 24 Nonostante il licenziamento della professoressa di Chioggia sia fondato su altre motivazioni, quello che ha colpito è stata la ...

Prof assente per 20 anni, come ha fatto La rete di congedi e permessi e le parole di un'ex alunna: "Con lei stranezze e ... Tecnica della Scuola

La Cassazione ha destituito la docente, ma il punto non è il suo uso spregiudicato dei permessi quanto l'incompatibilità con l'insegnamento per un'attività "carente, imprecisa, casuale, improvvisata” ...«Ha parlato il ministro, ora riconvocheremo il Consiglio di classe per riflettere e rivalutare la situazione». Così la dirigente ...