La Prima Estate prosegue a sorpresa | Lana Del Rey domenica 2 luglio con l’unica data italiana

(Di martedì 27 giugno 2023) LUCCA – Ipnotica, eterea, dalla voce inconfondibile.Del Rey sceglie Laper la sua unicae arriva sul palco di Lido di Camaiore (Lucca), cinque anni dopo il suo ultimo concerto nel nostro paese. Ecco l’evento speciale che il festival annuncia aper la sua seconda edizione, dopo aver già portato in Versilia esclusive d’eccezione quali Jamiroquai, Bon Iver, Metro Boomin, Alt-J e Chet Faker. Ladunque eccezionalmente fino ae lo fa con uno dei diamanti della scena musicale contemporanea. “Amo l’Europa e dopo aver suonato a Glastonbury ho deciso di suonare qualche altro spettacolo in vari paesi ...

Perché questa decisione La giovane che ha lanciato il tormentone dell'2022 lo racconta ... ultima chiamatadel disastro di M. Alessandra FilippiApprofittare dell'offerta è semplice ma non immediato: per godere tutta l'degli audiolibri ... Laè passare ugualmente dalla pagina del servizio per trovare l'offerta originale comunque ...Sul Nove Ex Amici comeha raccolto 290.000 spettatori con l'1.7%. In fascia Access Prime Time ... Su Rai2 Tg2 Post1.052.000 spettatori con il 5.84%. Su Italia1 NCIS 1.269.000 e 7.25%. Su ...

La Prima Estate è la terza via dei festival estivi Rolling Stone Italia

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...LUCCA - Ipnotica, eterea, dalla voce inconfondibile. Lana Del Rey sceglie La Prima Estate per la sua unica data italiana e arriva sul palco di Lido di ...